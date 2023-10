Beim VfL Witzhelden Kicken ohne Verletzungssorgen

Beim VfL Witzhelden soll der Gesundheitsfußball im November dauerhaft Fahrt aufnehmen, wenn der Kunstrasen fertiggestellt und der Platz am Scharweg nicht mehr gesperrt ist. „Es gibt Interessenten aus dem Verein, Mitglieder, die nicht mehr aktiv sind oder wegen körperlicher Beeinträchtigungen nicht mehr bei den Alten Herren mitspielen können“, berichtet Strauss. Trainiert werden soll dann einmal in der Woche für anderthalb Stunden. Voraussetzungen müssen die Kicker keine mitbringen - außer der Lust an Bewegung mit dem Ball und in Gemeinschaft. „Auch Frauen sind willkommen“, heißt es aus dem Verein. Aus versicherungstechnischen Gründen müssen die Sportler nach einer Probezeit Mitglied im VfL werden, der Beitrag liegt aktuell bei 120 Euro pro Jahr.