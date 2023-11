Einbruch in Witzhelden Hochwertige Maschine von Baustelle gestohlen

Unbekannte haben am Wochenende eine hochwertige Fräsmaschine mit dazugehöriger Steuerbox mit mittlerem fünfstelligen Wert gestohlen, die auf der Baustelle eines leer stehenden Einfamilienhauses an der Straße Zum Buschtor gebraucht wird. Am Montagmorgen stellten Handwerker den Diebstahl fest, nachdem sie am Freitagnachmittag die Baustelle verschlossen und verlassen hatten. Die Täter hatten offenbar ein Fenster im Kellergeschoss aufgehebelt und gelangten so in das Haus. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf, die Maschine wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib der Fräsmaschine an die Polizei unter 02202 205-0.