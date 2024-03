Am Scharweg beim TV Witzhelden Hochspringer können wieder trainieren - dank Spendern

Die Vorgeschichte: Am 28. August 2023 kam die Nachricht, dass die Hochsprunganlage am Scharweg weggeräumt werden sollte: „…was nicht so einfach war, denn die Matte stand auf Holzpaletten, die miteinander verschraubt waren“, erinnert sich Trainerin Deml-Schaumann. Verschieben ging nicht, weil die Paletten zu stark verwittert waren, und als die Leichtathletin wenig später den Abbau organisiert hatte, lag der ehemalige Unterbau schon aufeinandergestapelt und kaputt am Rand. Nachdem sich Andrea Deml-Schaumann auch um die Entsorgung gekümmert hatte, war aber noch nicht das Problem gelöst, „dass die Matte einfach auf dem Boden und mitten auf der Bahn lag, der Witterung ausgesetzt war und das Wetter immer schlechter wurde.“