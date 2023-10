An der Solinger Straße in Witzhelden Fahrradbox zieht auf Edeka-Parkplatz um - irgendwann

Edeka-Marktchef Ulrich Bonus nimmt es mittlerweile mit Humor. Galgenhumor. Über die Posse der klobigen Fahrradbox, die seit diesem Frühjahr an der Solinger Straße in Witzhelden Teil der örtlichen Mobilstation des Kreises ist und den Autofahrern den Blick von seinem Parkplatz auf die Hauptstraße versperrt, kann er nur noch lachen. „Weder Holger Wiedenhoff als Eigentümer des Geländes noch ich sind bei der Einrichtung damals gefragt worden. Früher war es an der Solinger Straße auch nicht möglich, einen Verkehrsspiegel zu errichten. Nun ist er da, weil die Fahrradbox da steht“, sagt Bonus. Vielleicht hätte der zuständige Kreis vor dem Bau der Mobilstation an ungünstiger Stelle – die Kritik der Witzheldener war nach der Installation im Frühjahr massiv – jemanden fragen sollen, der sich mit den örtlichen Bedingungen auskennt. „Das ist in meinen Augen äußerst provozierend, sowohl optisch als auch bei der Sicherheit“, kritisiert Ulrich Bonus die Verantwortlichen. Nun haben Wiedenhoff und er eine Lösung parat. Die Fahrradbox darf auf den benachbarten Supermarkt-Parkplatz umziehen, neben den Altkleidercontainer am hinteren Ende des Areals. Das hat sich der Kreis so ausgesucht. Zeitnah ist der Standortwechsel aus Sicht der Unternehmer möglich, gehört haben sie, dass das wegen Zuschüssen sogar schnell gehen solle. „Es wurde allerdings nicht gesagt, von welchem Jahr wir da sprechen“, spöttelt Bonus. Denn seit sein Geschäftspartner und er die Zusage zum Umzug gegeben haben, ist nichts mehr geschehen. „Es ist eine Komödie“, sagt Ulrich Bonus, gibt zu, dass ihn das ganze Prozedere schon ein bisschen aggressiv mache. Jetzt ist er gespannt, wann der Kreis in der langen Geschichte der Mobilstation das nächste Kapitel aufschlägt.