Evangelische Kirche Witzhelden Pfarrer Schneider verabschiedet

Am Wochenende wurde Pfarrer Stephan Schneider feierlich aus der evangelischen Gemeinde des Höhendorfes verabschiedet. Drei Jahrzehnte hatte er Menschen aller Generationen begleitet und die Neugestaltung des Gemeindegrundstücks rund um den Alten vom Berg miterlebt. Vor allem mit seelsorgerischen Aufgaben wird er nun in einem Kirchenkreis an Nahe und Glan tätig werden. In Witzhelden ist noch offen, wie es mit der Pfarrstelle weitergeht. Das Höhendorf gehört zum Regionalverbund mit Leichlingen, Burscheid und Bergisch Neukirchen. Hier wird nun gemeinsam ein Pfarrstellenkonzept bis 2030 entwickelt und entschieden, wie die Gemeinden versorgt werden.