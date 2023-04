Witzhelden Lucie Schwarz wird eine der jüngsten Ernteköniginnen aller Zeiten

Lucie Schwarz tritt dabei in die Fußstapfen ihrer Mutter: Auch sie war bereits Erntekönigin in Witzhelden. Derzeit macht Lucie eine Ausbildung als Erzieherin an einem Berufskolleg in Solingen. In ihrer Freizeit tanzt sie bei der Tanzgarde des TSV Rhein Wupper in Leichlingen und engagiert sich im Witzheldener Löschzug der freiwilligen Feuerwehr, betreut dort die Jugendfeuerwehr.