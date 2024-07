Jahrgänge 1974, 1964, 1959, 1954, 1949, 1944 und 1939 Ehrenkonfirmation in Witzhelden

Die evangelische Kirchengemeinde in Witzhelden wird in ihrer Kirche am 22. September Gottesdienste zur Goldenen, Diamantenen, Eisernen, Gnadenen, Kronjuwelenen, Eichenen und Engel-Konfirmation feiern. Sie spricht damit alle Menschen an, die im Jahrgang 1974, 1964, 1959, 1954, 1949, 1944 und 1939 in Witzhelden konfirmiert wurden. An dem Sonntagnachmittag findet zudem ein gemeinsames gemütliches Zusammentreffen bei Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus an der Hauptstraße statt. das die evangelische Frauenhilfe organisiert. „Manchmal ist es sehr schwierig, die aktuellen Adressen herauszufinden. Darum möchten wir Sie auf diesem Wege bitten, uns Adressen oder Informationen von Ihnen bekannten Konfirmandinnen und Konfirmanden mitzuteilen, die nicht mehr in Witzhelden wohnen“, teilt die Gemeinde aus diesem Anlass mit und schreibt weiter: „Gleichzeitig möchten wir auch alle zugezogenen Witzheldener herzlich einladen, die nicht in Witzhelden konfirmiert wurden, aber trotzdem an dieser Feier teilnehmen möchten. Dazu melden Sie sich bitte bis zum 31. Juli bei uns im evangelischen Gemeindebüro telefonisch unter 02174 3465 zu den Bürozeiten: Mi. 9-12 Uhr, Do. 14-18 Uhr, Fr. 9-12 Uhr oder über witzhelden@ekir.de, an.