Erntedank- und Heimatfest Witzhelden 2023 Die Kirmes kehrt ins Höhendorf zurück

Grasekamp An den Markenbuden wird erstmals bargeldloses Bezahlen möglich sein. Dadurch wird eine andere Premiere vereinfacht: Damit die Besucher weniger anstehen müssen und die Buden entlastet werden, gibt es nun Bierfässchen zu kaufen. Deshalb kommen die Sitzreihen vor der Bühne auf dem Marktplatz weg und stattdessen Stehtische hin. Durch das Bühnenprogramm führt das Witzheldener Urgestein Daniel Struck. Musikalisch wird frischer Wind durch neue Acts wie die Band „Optical Desaster“ am Samstagabend und die „Proms Coverband“ am Sonntagabend reingebracht. Sonntags beginnt der Frühschoppen aber ganz traditionell mit „Hansi“. Auf der Kirmes können die Besucher Tombolalose kaufen und Preise gewinnen, die Händler aus der ganzen Stadt zur Verfügung stellen. Für Kinder gibt es außerdem ein Glücksrad, mehr für die Erwachsenen ist ein Cocktailstand in Planung.