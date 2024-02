Mit Generationswechsel in der Geschäftsführung Busunternehmen Wiedenhoff feiert 100. Geburtstag

„Inzwischen“, berichtet das Unternehmen anlässlich des Jubiläums, „erbringt es zahlreiche Schulbusleistungen, teilweise auch in Kooperationen, in den umliegenden Städten und Gemeinden im Auftrag Dritter.“ Zudem arbeite Wiedenhoff heute stärker denn je mit den regionalen Bahnbusgesellschaften zusammen und unterstütze durch Schienenersatzverkehre die Modernisierung des Schienennetzes in NRW. „Die breitere Aufstellung durch Schul- und Schienenersatzverkehre hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir die starken Veränderungen im Linienverkehr bewältigen konnten“, erklärte Constantin Wiedenhoff bei der Jubiläumsfeier in der Wagenhalle in Hilgen.