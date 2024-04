Am Parkweg in Witzhelden Betreute Wohngemeinschaft für junge Menschen gestartet

Seit einigen Monaten steht im Ortskern von Witzhelden ein ganz besonderes Haus, in dem das Leben tobt. Am Parkweg haben zehn erwachsene Menschen mit komplexen kognitiven und körperlichen Beeinträchtigung ein Zuhause gefunden. Eine Elterninitiative rund um den Leichlinger Verein „Mittendrin“ machte den Traum des gemeinsamen Wohnraums in separaten Zimmern dank Unterstützung der Lebenshilfe Bergisches Land sowie der evangelischen Kirchengemeinde, die ihr Grundstück verkaufte, wahr.