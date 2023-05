Das Diepental ändert aktuell sein Aussehen komplett. Einen Teich zum Bötchen fahren wird es in Zukunft nicht mehr geben, am Ufer soll unter anderem ein neues Hotel entstehen. Rabea Kreikenbaum sieht es als eines ihrer wichtigsten Projekte, die sie in Leichlingen begleitet.

Foto: RP/Bernd Bussang