Tierhilfe Leichlingen : „Betreuen so viele Tiere wie nie zuvor“

Erst sorgte die Pandemie dafür, dass sich die Zahl der Helfer deutlich verringerte, jetzt zerstörte die Flut das Lager der Tierhilfe. Zudem müssen sich Nicole Meiner und das Team um so viele Tiere kümmern wie nie zuvor. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Tierhilfe Leichlingen sucht neben ehrenamtlichen Helfern weiterhin dringend ein Gewerbegrundstück.

Von Ina Bodenröder

Sie nehmen Fund- und Abgabetiere auf, versorgen sie und vermitteln sie in gute Hände: Die ehrenamtlichen Helfer der Leichlinger Tierhilfe haben das ganze Jahr über alle Hände voll zu tun.

In diesem Jahr aber stehen sie vor besonderen Herausforderungen – in vielfacher Hinsicht. Die Vorsitzende Nicole Meiner gibt Einblicke in die Arbeit und die Nöte der Tierfreunde.

Info Wie Sie die Tierhilfe unterstützen können Hilfe für die Tierhilfe ist auf verschiedenen Wegen möglich: mit dem Angebot eines passenden Grundstücks etwa, als ehrenamtliche Helfer, als Pflegestelle, durch die Übernahme von Patenschaften oder mit Spenden. Alle Informationen dazu gibt es auf der Website www.tier-hilfe-leichlingen.de.

Frau Meiner, Sie haben vor Kurzem einen Hilferuf an die Bevölkerung gesendet. Wo drückt derzeit am meisten der Schuh?

Nicole Meiner: Das ganze Jahr ist bereits extrem anstrengend. Durch Corona ist die Zahl der aktiven Ehrenamtler auf einige wenige geschrumpft, weil die Hälfte von ihnen zur Risikogruppe gehört. Zudem haben wir seit Mai so viele Fundtiere und verwilderte Hauskatzen aufgenommen wie selten zuvor – allein fünf Katzenmütter mit insgesamt zehn Kitten plus neun Kitten ohne Mütter. Dazu kamen zehn weitere Fundkatzen, Schildkröten, Sittiche und Kaninchen, kleinere Kastrationsaktionen on top. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so viele Tiere gleichzeitig betreut zu haben.

Wo bringen Sie die Tiere unter?

Meiner: Wir haben für den Übergang zwei tiergerechte Container in der Tiernotunterkunft am Stockberg. Außerdem können wir ein paar wenige Tiere auf Pflegestellen unterbringen, bis sie vermittelt werden. Allerdings sind drei Stellen für 15 Katzen extrem wenig, das reicht nicht aus. So stecken wir viel Arbeit darein, zu telefonieren, zu organisieren und Lösungen zu finden.

Was wäre für Sie eine Lösung?

Meiner: Wir brauchen unbedingt Platz, um den Druck herauszunehmen, vielleicht einmal nicht helfen zu können. Deshalb suchen wir dringend ein Gewerbegrundstück in Leichlingen mit etwa 500 Quadratmetern Fläche, das bebaut werden kann oder die Aufstellung unserer Container erlaubt. Außerdem wünschen wir uns natürlich mehr Aktive, die Spaß am Tierschutz haben. Und nicht zuletzt wäre mehr Akzeptanz gegenüber der Tierhilfe bei den Bürgern schön.

Haben Sie das Gefühl, nicht akzeptiert zu werden?

Meiner: Als einer von ganz wenigen Tierschutzvereinen reagieren wir fast rund um die Uhr auf Hilfegesuche an sieben Tagen in der Woche an 365 Tagen im Jahr. Wenn es dann doch mal länger dauert, ein Rückruf nicht sofort erfolgt, dann wird sich beschwert, „warum dieses oder jenes so lange dauert“. Die Menschen vergessen leicht, dass wir das Ganze mit wenigen Aktiven ehrenamtlich machen, einige von uns nebenher auch noch berufstätig sind.

Hat der Verein denn die finanziellen Mittel, um eine größere Unterkunft für die Tiere zu bauen?

Nicole Meiner: Seit der Verein vor über 20 Jahren gegründet wurde, bilden wir für unser großes Ziel Rücklagen. Das Geld wäre also in einem angemessenen Rahmen vorhanden. Durch eigene Räume für die Tiere bekämen wir zugleich eine Vereinslokalität, ein kleines Büro wäre schön, in dem wir Unterlagen aufbewahren und vernünftige EDV zum Einsatz bringen könnten. Im Moment läuft das alles im Privaten. Unser Arbeitsmaterial ist dezentral verteilt, was wiederum viel Zeit bindet.

Beim Wupperhochwasser vor wenigen Wochen ist Ihr Lager in der Alten Holzer Straße zerstört worden. Haben Sie dafür schon eine Lösung?