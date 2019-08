Winzerfest, Trödeltage und Vereinstag : Am letzten Ferienwochenende geht’s rund

Am letzten Ferienwochenende geht’s rund

„Singen macht froh“ – so präsentierten sich die gut gelaunten Damen des Frauenchors Förstchen beim letzten Vereinstag. Foto: miserius/Uwe miserius

Winzerfest, Trödeltage und Vereinsfest – das Areal von altem und neuem Stadtpark verwandelt sich Ende August in eine Flaniermeile.

Der Ausklang der Sommerferien hat es in sich, wenn man sich das Programm für das letzte Ferienwochenende ansieht. Vom 23. bis 25. August verwandelt sich der Neue Stadtpark in ein Weindorf. Beim Winzerfest stellen sechs Winzer aus Rheinhessen und Franken ihre Tropfen vor, Besucher sind eingeladen, ausgiebig zu probieren und schöne Stunden im Park zu verbringen.

Dazu gibt es Livemusik auf der Bühne: Am Freitag stehen ab 18 Uhr Tom Drost und seine Tochter Luka auf der Bühne, am Samstag sorgt die „Tom Browne Band“ ab 18 Uhr für Stimmung, und am Sonntag spielen ab 16 Uhr „Supervision“. Öffnungszeiten: Freitag 15 bis 23 Uhr, Samstag 12 bis 23 Uhr und Sonntag 12 bis 20 Uhr.