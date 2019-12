Feuerzeremonie : Wintersonnenwende im Sinneswald

Um die Wintersonnenwende ranken sich seit Menschengedenken Legenden. Zwischen dem 21. und dem 22. Dezember liegt die längste Nacht des Jahres und bei Morgengrauen auch der kalendarische und astronomische Beginn des Winters.

Das Spektakel wurde um 18 Uhr mit einem Gong eingeläutet, und Marie Fenske, seit drei Jahren Leiterin der Zeremonie, begrüßte die Anwesenden. Anschließend bat sie die „Wächterinnen des Nordens, Ostens, Westens und Südens“, die mit Fackeln jeweils an der entsprechenden Stelle am Rand der angehäuften Stöcke und Hölzer standen, das Feuer zu entzünden.

Bei dem Jahrtausende alten Ritual geht es laut Fenske darum, sich an das „unbekannte innere Licht“ zu erinnern und, wie unsere Ahnen schon, die Wiederkehr der helleren Tage zu zelebrieren. „Alle Völker der Welt feiern die Winter- und Sommersonnenwende“, sagt Marie Fenske. Es sei auch eine Art feierlicher Jahresabschluss, um abseits des Weihnachtsstress zur Ruhe zu kommen. „Ich habe mich gewundert, wie ruhig und wie andächtig das alles war“, erinnert sich die 65-jährige Traumtherapeutin an ihre erste Veranstaltung. Zum fünften Mal fand die Zeremonie nun schon im Sinneswald statt. Rituale und Zeremonien gäben den Menschen Struktur und Halt.

Bei den vielen Besucher kam das Beisammensein am Feuer, bei Punsch, Keksen und spontan angestimmtem Gesang gut an, entsprechend heiter und gelassen war die Stimmung. Helmut Müller genoss besonders den Kontrast zwischen dem Naturerlebnis und den Weihnachtsmärkten und vollen Kaufhäusern.

Auch ein Blick in die Zukunft wurde gewagt. Zum Abschluss der Feuerzeremonie wurden die Anwesenden aufgefordert, sich einen oder mehrere Wünsche fürs kommende Jahr zu überlegen und diese mit Hilfe eines „Wunschsträußchens“ – bestehend aus Kräutern des Sinneswaldes – in die Flammen zu werfen und somit in die kommenden 13 Raunächte zu senden. Laut Wicze Braun vom Sinneswald reiht sich die Feuerzeremonie damit wunderbar in das diesährige Ausstellungsthema Neugier ein – passend zur Ungewissheit vor dem neuen Jahr.