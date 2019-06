Winfried Leßmann : Neue Pläne für das Diepental

Winfried Leßmann will das Areal an der Talsperre übernehmen und unter anderem ein Hotel, Restaurant und Schwimmbad einrichten.

Im Parforceritt vom 18. ins 21. Jahrhundert mit Ausblick in die Zukunft: In seinem jüngsten Vortag hat die Leverkusener Abteilung des Bergischen Geschichtsvereins gemeinsam mit dem Leichlinger Stadtarchiv nicht nur die Geschichte des Diepentals mit seinen Anfängen als Rittersitz im 18. Jahrhundert und seiner Zeit als Ausflugsziel im Eigentum der Familie Halbach skizziert.

Die Diepentalsperre wird der Wupperverband in den kommenden Jahren renaturieren, laut Bürgermeister Frank Steffes muss die Bezirksregierung nun ein Planfeststellungsverfahren dafür durchführen. Eine Erbengemeinschaft will das Gaststättengelände von „Haus Diepental“ verkaufen, der benachbarte Minigolfplatz ist bislang in anderem Eigentum.

Am Hang hinter dem Neubau, der sich mit einer großen Panoramatreppe und einem langen Steg zur ehemaligen Wasserfläche im Diepental hin öffnet, ist außerdem ein Hotelneubau vorgesehen, der sich nicht nur an Ausflügler, sondern auch an Messebesucher in Köln, Düsseldorf und im Ruhrgebiet wendet.