Objekte aus Metall : Winfried Gilles Werke in Witzhelden

Witzhelden Die Arbeiten des lokalen Künstlers lassen sich noch bis Jahresende in der Witzheldener Boutique von Andrea Risto bestaunen – und auch kaufen.

Vor einigen Jahren sind Winfried Gille und seine Frau von Diepental in ein kleines Dorf im Westerwald gezogen. Aber nach wie vor ist er – als Mitglied der AG Leverkusener Künstler und der Leichlinger Gruppe UnsereArt – mit seinen Arbeiten in der alten Heimat präsent. Dieses Jahr mussten wegen der Pandemie allerdings viele Ausstellungen abgesagt werden. Unter anderem die für den Künstler so wichtige in Brauweiler. Umso mehr freute sich Gille über die Einladung von Andrea Risto nach Witzhelden. Vor fünf Jahren habe er sie beim morgendlichen Schwimmen in Diepental kennengelernt und seitdem Kontakt gehalten. Andrea Risto betreibt ein Geschäft für De­signermode im Höhendorf (Am Markt 17-18), für das sie in der Westerwälder Künstlerscheune passende Objekte ausgesucht hat. Der „Denker“ war sofort gebucht als auffällige Schaufensterfigur.