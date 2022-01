In Leichlinger Gehege : Wilderer schlachten Hirsch aus

Leichlingen Ein weiteres Tier findet der Besitzer verletzt vor. Ein dritter Hirsch ist verschwunden. In der Nacht zuvor hörte der Mann eine Knallerei, dachte aber an Silvesterfeuerwerk.

Wilderer haben in Leichlingen mindestens einen Hirsch getötet und einen weiteren verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fand der Besitzer zweier Wildgehe in Altenhof am Montagmittag einen seiner Hirsche verletzt vor. Wanderer machten ihn zudem darauf aufmerksam, dass ein weiteres Tier neben dem Gatter liegt – ausgeschlachtet. Bei der Überprüfung des zweiten Gatters bemerkte der Mann, dass ein weiterer Hirsch fehlt. In der Nacht zuvor, gegen 2 Uhr, hatte er nach eigener Aussage gegenüber der Polizei ein Fahrzeug und mehrere Knallgeräusche gehört. Allerdings nahm er an, dass es sich um Silvesterfeuerwerk gehandelt habe. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung, besonders schweren Falls des Diebstahls und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Hinweise an die Polizei Rhein-Berg unter Telefon 02202 205-0.