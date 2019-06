Insektenrettung : Wilde Orchideen wachsen auch in Leichlingen

Wilde Orchideen wachsen auch in Leichlingen

Das gefleckte Knabenkraut wächst inzwischen auch in Leichlingen. Ein gutes Zeichen, finden die Experten der Offenland-Stiftung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die Offenland-Stiftung setzt sich für Biotope zum Schutz von Pflanzen und Insekten ein – mit Erfolg.

Fast schon verliebt schaut Sascha Eilmus auf das große grüne Heupferd. Mit seinem Köcher hatte der Biologe ein paar Mal durchs hohe Gras geschwungen. Rund 100 Insekten finden sich auf einmal in dem großen Netz. Eilmus ist begeistert, freut sich wie ein Kind an Weihnachten.

Kein Wunder, ist er doch Mitglied in der Offenland-Stiftung, die sich für den Erwerb und die Pflege großer Streuobstwiesen und dergleichen Biotope einsetzt. Martin Denecke, promovierter Biologie, hat die Stiftung vor rund einem Jahr ins Leben gerufen. Seitdem fallen in Leverkusen, Langenfeld, Solingen und Leichlingen eine zweistellige Anzahl der grünen Oasen in den Besitz der Stiftung.