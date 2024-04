In den Sommerferien Wiedersehen mit der Witzheldener Reisbrei-Kirmes

Denn verschiedene Witzheldener Vereine wollen die lieb gehabte Tradition in diesem Jahr am 20. und 21. Juli wieder aufleben lassen – wenn auch zunächst nur in kleiner Form. Rolf Schneider vom Wasserversorgungsverein ist einer der federführenden Organisatoren. Er erinnert sich noch, als kleiner Knirps mit großen Augen in den 1950er-Jahren auf der Reisbrei-Kirmes gestanden zu haben. Damals sei das Treiben noch auf dem Marktplatz gewesen. Eine Kirmes, wie sie die Menschen heute kennen – mit blinkenden Lichtern und schleudernden Fahrgeschäften – sei sie aber freilich nicht gewesen.