Wermelskirchen/Leichlingen: Erpresser drohen Männern

Wermelskirchen/Leichlingen Die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis hat eine Warnung vor einer neuen Erpressermasche herausgegeben. Männern wird dabei gedroht, Videomaterial zu veröffentlichen, das sie angeblich bei der Masturbation zeigt.

Die Erpresser sagen laut Polizei, dass sie die Kamera des PCs ferngesteuert und so Videoaufnahmen gemacht haben. Auf denen soll zu sehen sein, wie die Opfer angeblich beim Besuch von Pornoseiten masturbieren. Das Bildmaterial drohen die Täter an alle gespeicherten Kontakte via E-Mail und Social Media zu versenden, wenn die Männer nicht 500 Euro zahlen. Dahinter stecke ein Computer-Virus, ein sogenannter Trojaner.