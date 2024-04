Werbekampagne der Feuerwehr Metzholz Alles für den Eimer?

Stehen bleiben, überrascht bis irritiert schauen, nachdenken, verstehen und dann im besten Fall mitmachen: So in etwa dürften sich die Feuerwehrleute in Metzholz die Wirkung ihrer neuen Werbekampagne vorgestellt haben, die seit zwei Wochen läuft. Der Löschzug III der Freiwilligen Feuerwehr Leichlingen hat in seinem gesamten Einsatzgebiet in den Ortschaften entlang der Landstraße 294 plus Oberbüscherhof Plakate mit knallroten Eimern aufgehängt. Darunter Fragen wie „Hast Du Deinen Eimer schon?“ oder „Wer löscht bei Dir?“ Für Aufmerksamkeit haben die Hingucker bereits gesorgt, das belegen zahlreiche Kommentare in den sozialen Medien. Doch das soll es noch lange nicht gewesen sein: „Wir haben aktuell 28 aktive Mitglieder im Löschzug, wir hätten aber gerne mehr“, sagt Kampagnenleiter und Hauptbrandmeister Oliver Henkels.