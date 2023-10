Welthospiztag in Leichlingen Der Zauber des letzten Mals

Leichlingen · Während der erste Kuss oder die erste Medaille gut in Erinnerung bleiben, gibt es auch am Lebensende noch besondere Erlebnisse, die sogar geplant werden können. Der Ökumenische Hospizdienst Leichlingen will dabei helfen.

13.10.2023, 17:41 Uhr

Eine Seite des Kalenders, den der Ökumenische Hospizdienst Leichlingen für das Jahr 2024 herausgibt. Foto: Ökumenischer Hospizdienst Leichlingen

„Die erste Lieblingsjeans … das letzte Hemd“, „Der erste Auftritt … der letzte Vorhang“, „Die erste große Liebe … die letzte innige Umarmung“. Das ist auf Postkarten zu lesen, die Helfer vom Ökumenischen Hospizdienst Leichlingen am Mittwoch, 25. Oktober, von 10 bis 13 Uhr in der Blütenstadt verteilen werden: vor dem Blumenpavillon im Stadtpark sowie vor „Lorbeer und mehr“ an der Brückenstraße. Die Wortspiele sollen zum Nachdenken anregen und dazu, mit den Ehrenamtlern ins Gespräch zu kommen. „Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen unsere Angebote auch nach 23 Jahren noch nicht kennen“, berichtet Christiane Schwung. „Dabei sagen diejenigen, die wir beraten und denen wir Hilfe vermitteln: ,Gott sei Dank, dass es Sie gibt!‘“