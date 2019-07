Haus ist unbewohnbar : Welle der Hilfsbereitschaft nach verheerendem Brand

Simona Theurich sammelt die Spenden für ihre Freundin und deren Sohn in ihrer Garage. Der Wäschekorb mit den Handtüchern wurde zuerst vorbeigebracht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Witzhelden Am Freitag brannte eine Wohnung am Heider Weg völlig aus. Viele Leichlinger wollen der Familie, der nichts geblieben ist, jetzt helfen.

Ein Wäschekorb voller Handtücher war der Anfang. „Gleich am Freitagnachmittag hat eine Feuerwehrfrau vom Löschzug Metzholz den Korb vorbeigebracht“, sagt Simona Theurich. Wenige Stunden vorher war die Frau mit den vier Löschzügen aus Witzhelden und Leichlingen noch stundenlang im Einsatz, um einen verheerenden Brand am Heider Weg zu löschen. Das Dachgeschoss eines Hauses brannte völlig aus, eine Mutter mit ihrem zwölfjährigen Sohn steht vor dem Nichts.

„Es ist nichts geblieben, alle Papiere, Urkunden, Unterlagen und Schulsachen sind weg“, sagt Theurich, die nur ein paar Häuser entfernt vom Unglücksort wohnt. Auch persönliche Gegenstände, Fotos und Andenken wurden von dem Feuer zerstört, von Alltagsgegenständen wie Kleidung und Möbeln ganz zu schweigen. Die Betroffenheit in der Nachbarschaft war groß. Und so überlegte Simona Theurich, wie man der Familie schnell helfen kann. „Das sind Freunde von mir, und Freunden in Not hilft man“, betont Theurich. „Das kann wirklich jedem von uns jederzeit passieren, und dann können wir nur hoffen, dass uns jemand hilft.“

Info Polizei ermittelt zur Brandursache Das Feuer am Heider Weg war am Freitagmorgen um 6.50 Uhr ausgebrochen. Wegen der Hitze und Trockenheit wurden sofort alle vier Löschzüge der Stadt losgeschickt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich das Feuer bereits bis zum Dachstuhl ausgebreitet. Es ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen.

Deshalb rief sie noch am Freitagabend über Facebook zu Spenden für die Familie auf, und innerhalb weniger Stunden waren viele Leichlinger diesem Aufruf gefolgt. Dem Wäschekorb voller Handtücher folgten mehrere Taschen voller Kleidung und Bettwäsche. Kisten mit Gläsern, Hygieneartikeln und Waschmittel wurden vorbeigebracht. Simona Theurich koordiniert die Hilfsaktion und hat ihre Garage in ein kleines Lager verwandelt.

Am Sonntagnachmittag kam ihre Freundin vorbei, um die ersten Sachen abzuholen. Sprechen kann die Frau über das Geschehene noch nicht. „Dazu bin ich gerade nicht in der Lage.“ Die Stadt hat sie und ihren Sohn für die nächsten zwei Wochen in einer Ferienwohnung untergebracht. „Durch den Aufruf bei Facebook ist auch schon eine neue Wohnung gefunden“, erzählt Theurich. Sie liegt ganz in der Nähe der alten Wohnung und ist ab 1. August bezugsbereit. Es gibt bereits Angebote für einen Kühlschrank und eine Waschmaschine. Das Sozialkaufhaus Globolus hat angeboten, dass Mutter und Sohn außerhalb der Öffnungszeiten vorbeikommen können, um sich mit dem Nötigsten einzudecken.

Eine Plane verhindert, dass es in die Brandruineam Heider Weg hinein regnet. Das Dach wurde bei dem Feuer schwer beschädigt. Foto: Miserius, Uwe (umi)