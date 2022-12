Leichlingen Stadt grüßt mit Motiv von Cara Wilmanns

In diesem Jahr hat nun also Cara Wilmanns der Karte ihre individuelle Note verliehen. „Die 21-jährige Kunststudentin spezialisiert sich auf Ölmalerei und erschafft mit Vorliebe Portraits. Wenn sie nicht in ihrem Atelier arbeitet, packt sie ihr Material zusammen und malt Szenen ihrer Heimatstadt direkt vor Ort“, heißt es aus dem Rathaus. Ihr Stil gehe in eine altmeisterliche Richtung und wirke sehr realistisch. Dennoch sei sie keine Fotorealistin, sondern möge es, wenn die Malerei im Bild erkennbar bleibe.