Leichlingen leuchtet : Zeitschaltuhren steuern Weihnachtsbeleuchtung

So erstrahlte die Innenstadt 2020. Stromspendern bietet der Wirtschaftsförderungsverein diesmal an, die Kosten zu erstatten. Foto: Uwe Miserius (umi)

Leichlingen Um Energie zu sparen, werden die Lichter automatisch an- und ausgeschaltet. Auf sie verzichten wollen die Organisatoren in diesem Jahr aber nicht.

Die Energiekrise zwingt zum Stromsparen. Aber die Weihnachtszeit ohne Lichterglanz? Nein. „Nach Abwägung der unterschiedlichsten Aspekte hat sich der Vorstand dazu entschieden, auch in diesem Jahr nicht gänzlich auf eine Illuminierung zu verzichten“, teilt der Wirtschaftsförderungsverein Leichlingen mit. „Wir glauben, dass dies zur Advents- und Weihnachtszeit, aus Tradition und atmosphärischen Gründen wichtig genug ist.“ Man habe sich aber „über gewisse Einschränkungen und technische Möglichkeiten von Einsparungen und Effizienz Gedanken gemacht“.

So soll die Beleuchtung nur zeitlich begrenzt eingeschaltet werden. Dazu werde man den Stromspendern Zeitschaltuhren zur Verfügung stellen. Zudem soll die Beleuchtungsdauer, beginnend mit dem 1. Advent, auf insgesamt 30 Tage eingeschränkt werden.

Da auf die Stromspender wegen der Energiekrise höhere Energiekosten zukämen, biete der Verein ihnen an, die Kosten in diesem Jahr zu erstatten. An der Beleuchtung selbst müsse nichts geändert werden. Sie sei seit dem vergangenen Jahr mit energiesparenden LED-Leuchtmitteln ausgestattet.