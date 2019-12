Bürgermonitor : Weihnachten ohne Telefon und Internet

Zum dritten Mal innerhalb von zwölf Monaten sind Anschlüsse in Witzhelden für längere Zeit gestört.

Viele Menschen genießen ja die Ruhe an den Feiertagen. Doch so ruhig hätte es im Hause Gerhards dann doch nicht sein müssen. „Bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres funktionieren bei uns für einen längeren Zeitraum Telefon und Internet nicht“, sagt Anne Gerhards. Bereits im September hatte es am Fichtenweg einen längeren Ausfall gegeben, vor genau einem Jahr waren Anne und Peter Gerhards wochenlang ohne Anschluss. Für Anne Gerhards besonders ärgerlich: Sie arbeitet von Zuhause aus. „Und gerade über Weihnachten möchte man ja auch mal telefonieren.“ Die Telekom habe ihr mitgeteilt, es handele sich um einen größeren Kabelschaden. Ursprünglich sollte er noch in dieser Woche behoben werden, inzwischen ist vom 2. Januar die Rede.