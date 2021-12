Weihnachten in Leichlingen : Geschenkaktion für 1000 Kinder

In einer großen Halle stapeln sich die Pakete mit Spielwaren. Sie sollen Leichlinger Kindern eine Freude bereiten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Ein Spielwarenhersteller hat großzügig Produkte gespendet. Helfer haben sie nun als Geschenke für Leichlinger Kinder liebevoll verpackt.

Die Kisten türmen sich in die Höhe, das Geschenkpapier bahnt sich in langen Schlangen seinen Weg über die Tische, und die Klebebandrolle wird merklich dünner und dünner. In Akkordarbeit verpacken eifrige Helfer etwa 1000 Geschenke für Kinder in der Blütenstadt. Es ist wie in der Weihnachtswerkstatt von Santa Claus.

Und es würde gar nicht wundern, wenn sich am Samstag nicht tatsächlich der ein oder andere Elf aufgemacht hätte, um in einer Leichlinger Halle mitzuhelfen, die großzügige Spende des Spielzeugherstellers Mattel in einzelne Geschenke zu verpacken. Autos, Puppen, quietschgelbe Minions, Carrera-Bahnen und vieles mehr stapeln sich dort. Stundenlang arbeiten die Helfer daran, den Berg aus angelieferten Kartons kleiner werden zu lassen.

Info Geschenke werden am 23. Dezember verteilt Geschenkausgabe Am Donnerstag, 23. Dezember, kann sich von 15 bis 19 Uhr jedes Kind bis elf Jahren ein Geschenk an der Gartenstraße abholen, teilt die Initiative „Wir für Leichlingen“ mit. Helfer Etwa 25 fleißige Helfer verpackten die Geschenke.

Initiatorin des Spektakels ist Bettina Bartel. Sie arbeitet in ihrer eigenen Unternehmensberatung. Und durch diese Tätigkeit verfügen sie und Arbeitskollegin Claudia Baumgärtel über ein weitreichendes Netzwerk zu großen Firmen und Herstellern – wie dem Spielzeugentwickler Mattel. „Wir sind dort vorstellig geworden, und die haben nur gefragt, wie viele Paletten wir brauchen“, erzählt Bartel. So entstand beinahe ungeplant eine, wenn nicht die größte Geschenkaktion in der Blütenstadt.

Ursprünglicher Anstoß war die überschwemmte Kita ihres Patenkindes. Der Einrichtung ging durch die Fluten sämtliches Spielzeug verloren. Mit einer so großen Hilfsbereitschaft seitens des Herstellers hatte Bartel nicht gerechnet. „Eigentlich“, betont sie, „war es klein gedacht, und ist dann groß geworden.“

Alleine waren diese Mengen daraufhin nicht mehr zu stemmen. Bartel wandte sich an die Stadt. Die aber konnte nicht helfen. Nach kurzem Frust bat sie Thomas Richter von der Initiative „Wir für Leichlingen“ um Unterstützung. Richter war sofort zur Stelle und sorgte durch sein breites Netzwerk in die Leichlinger Wohnzimmer für Personal und Verpflegung.

Stephanie Conrads ist eine der fleißigen Helfer, die dem Aufruf gefolgt sind. „Ich finde die Aktion super“, sagt sie, während sie ein weiteres Geschenk in rosa Papier einwickelt. „Deswegen hilft man dann auch. In der heutigen Zeit gibt es viele Kinder, die das brauchen.“ Das Verpacken, sagt sie, liege ihr einfach im Blut. Und sie freue sich schon jetzt auf die leuchtenden Kinderaugen.

Denn bereits einen Tag vor Heiligabend werden die Pakete an der Gartenstraße verteilt. Kindergärten und Grundschulen wissen um die Aktion. Jedes Mädchen und jeder Junge der Blütenstadt ist eingeladen. Einige der Geschenke gehen zudem ans Kinderdorf.