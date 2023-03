Wasserstoff war Thema im Sinneswald Leichlingen Reul war Gast bei Vortrag über Energiewende

Gut 100 Gäste kamen in die alte Spinnerei in Wietsche und hörten sich das Plädoyer von Professor Dirk Lindackers – Bereichsleiter am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden – für den grünen Wasserstoff als Energieträger der Zukunft an. Der Vortrag war Auftakt der Veranstaltungsreihe „Mut“, die aus Anlass des 30. Geburtstags des Sinneswaldes organisiert wird.