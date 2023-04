Dienststelle Leverkusen Kontrolle und Vorbeugung im Gesundheitsamt

Während der Pandemie war eine der größten Aufgaben jedem klar: Es ging um die Bekämpfung und Begrenzung von Ausbrüchen wie etwa dem Coronavirus. Aber hinter dem Fachbereich Medizinischer Dienst, so die offizielle Bezeichnung steckt viel mehr: so auch beratende, koordinierende und präventive Funktionen. „Der Fachbereich besteht aus einem multiprofessionellen Team verschiedener beruflicher Fachrichtungen – darunter Ärzte, Hygienekontrolleure und Verwaltungsfachleute“, erläutert Czerwon. So gibt es auch den sozialmedizinischen Dienst, der für amtsärztliche Fragestellungen wie das Erstellen von Gutachten zuständig ist, dazu auch für die medizinische Erstversorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden in der Stadt. Czerwon: „Da für diese Gruppen oft unmittelbar keine Anbindung an das Gesundheitssystem besteht, gehören auch niederschwellige Informations-, Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten zum Angebot, insbesondere die Schutzimpfungen.“