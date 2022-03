Neuenhof in Leichlingen : Wanderparkplatz nahe Sengbachtalsperre soll bis etwa Ostern fertig sein

Leichlingen In Neuenhof entstehen 50 Stellplätze. Hinzu kommen Fahrradabstellmöglichkeiten und eine Picknickbank.

(gut) Gute Botschaft für Wanderfreunde: Der Wanderparkplatz in Neuenhof wird erneuert, die Bauarbeiten haben in dieser Woche begonnen. Beliebt ist der Parkplatz besonders bei Ausflüglern, die in Richtung Sengbachtalsperre unterwegs sind. Allerdings wurde das in die Jahre gekommene Gelände zuletzt im Zuge des Glasfaserausbaus als Lagerfläche verwendet und war daher einige Zeit lang nicht benutzbar. Nun entstehen auf ungefähr 1450 Quadratmetern 50 Parkplätze, um dem Andrang an Wochenenden und in den Ferien gerecht zu werden, teilt die Stadt Leichlingen mit. Auf dem Gelände sollen zehn „klimaangepasste“ Bäume gepflanzt werden. Hinzu kommen Fahrradabstellmöglichkeiten und eine Picknickbank. Etwa an Ostern soll laut Stadt alles fertig sein. Foto: Uwe Miserius