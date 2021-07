60 Tafeln informieren über Flora und Fauna in Witzhelden : Wandernd lernen auf dem Waldlehrpfad

60 Tafeln informieren über Flora und Fauna in Witzhelden

Leichlingen-Witzhelden Unter großem Zuspruch wurde am Wochenende der neugestaltete Waldlehrpfad im Höhendorf eingeweiht. Unter anderem unterstützte auch ein angehender Geologe bei der Erarbeitung neuer Tafeln.

Mit großer Freude begrüßte Ulrich Braun, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Witzhelden, am Samstag die zahlreichen Interessierten, die sich auf dem Marktplatz eingefunden hatten, um den neugestalteten Waldlehrpfad zu betreten. Viel Arbeit und jede Menge Geld hatte der Verein im Vorjahr in dieses Projekt gesteckt, um den Wanderpfad auf Vordermann zu bringen, berichtete Braun und schaute dabei auch auf den Ehrenvorsitzenden Alfred Krogel (96), der als damaliger VVV-Vorsitzender den Pfad 1965 einweihte.

Viele Ehrenamtler und Vereinsmitglieder hatten dabei geholfen, die vorhandenen knapp 40 Tafeln zu überarbeiten und durch neue zu erweitern, sodass Besucher nun an 60 Stationen Informationen über die Besonderheiten der örtlichen Flora und Fauna finden. Modernisiert und neu ausgestattet mit einem QR-Code, können die Infos auch auf dem Smartphone abgerufen werden. Hinzugekommen sind geologische Informationen, die der gebürtige Witzheldener und angehende Geologe Robin Schaumann beigesteuert hat. Beispielsweise, erläuterte der Student während der Wanderung mit rund 30 Teilnehmern, dass die Bergische Grauwacke, die hier in der Siefe zu finden ist, Abbildungen von Seelinien enthalten. „Das lässt darauf schließen, dass Witzhelden vor 400 Millionen Jahre am Äquator lag.“ Auch Zeugnisse der letzten Eiszeit von vor 10.000 Jahre seien im Gestein zu finden, berichtet Schaumann. Schätze, die nun nicht mehr nur den geschulten Augen der Fachleute vorbehalten sind, sondern für die Öffentlichkeit auf den Tafeln festgehalten wurde.