Feuerwehreinsatz : Wallgraben: Schild rutscht in Lieferwagen

Die Feuerwehr demontierte die im Wagen verkeilte Tafel. Foto: Michael Kiesewalter

Leichlingen Das war ein Einsatz, wie ihn auch die Feuerwehr nicht alle Tage hat: Gegen 16.50 Uhr am Montag wurden sie „zu einer Amtshilfe der Polizei“ am Wallgraben gerufen. Der Fall: Eine Schildertafel steckte in einem DHL-Lieferwagen.

Der Fahrer hatte sein Fahrzeug am Straßenrand geparkt, lieferte ein Paket aus und entdeckte bei der Rückkehr die Schilderwand im Auto. Eine Erklärung wie das passiert sein konnte, hatte er vorerst nicht.

Die Einsatzkräfte machten sich ans Werk. Bei der Demontage sackte die große Wegweisertafel dann offenbar nach. Die Feuerwehr brachte die Tafel anschließend notdürftig wieder an. Laut Polizei gehört der große Wegweiser dem Landesbetrieb Straßen NRW, der am Dienstag zu Reparaturarbeiten ausrücken wolle, sagte eine Polizeisprecherin.

(LH)