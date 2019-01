Verkehrs- und Verschönerungsverien Witzhelden : Gesucht: Gelände für die „Äu“-Skulptur

Der Fernsehturm in Witzhelden ist 2017 gesprengt worden. Nun braucht es Platz für eine Erinnungsskulptur. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Witzhelden Der Verkehrs- und Verschönerungsverein will am liebsten 2019 die Erinnerung an den Fernsehturm aufstellen.

Neues Jahr, neuer Vorstand – und neue Ziele: Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Witzhelden (VVV) hat sich für 2019 einiges vorgenommen.

Der Äu Eines der Herzensprojekte des Vereins ist der Äu, der mittlerweile gefallene rot-weiße Fernsehturm. Und das Projekt dazu soll in diesem Jahr Fahrt aufnehmen: Der VVV hat sich das rund sieben Meter hohe und zwei Meter im Durchmesser zählende Basisteil des Turmes samt Eingangstüre gesichert. „Wir basteln an einer Machbarkeitsstudie“, sagt Vorstandsvorsitzender Ulrich Braun. Der Verein sucht aber noch ein passendes Grundstück (14 x 14 Quadratmeter), um per Skulptur die Erinnerung an den Äu wachhalten zu können. Wer ein Areal zur Verfügung stellen möchte, kann sich mit dem Vorstand in Verbindung setzen.

Soll auch in diesem Jahr wieder ein Publikumsmagnet werden: der große Erntedankumzug beim Heimatfest in Witzhelden, wünscht sich der VVV. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Info Ulrich Braun bleibt der 1. Vorsitzende Neuer Vorstand Gewählt wurden auf der Jahreshauptversammlung: 1. Vorsitzender: Ulrich Braun, Stellvertretrin: Sigrid Weltersbach, Schriftführerin: Kläri Miebach, Kassierer: Hans Peters-Becher, Beisitzer: Lilo Krüger, Rainer Mahn, Rolf Schneider und Hanna Steinhaus

Integriertes Handlungskonzept (InHK) Das Konzept zur Stadtweiterentwicklung, das Voraussetzung ist, um Städtebauförderungsmittel beim Land zu beantragen, war nur für die Innenstadtentwicklung der Blütenstadt beschlossen worden. Auf Initiative des VVV sei erreicht worden, „dass im Januar 2018 ein überfraktioneller einstimmiger Ratsbeschluss gefasst wurde, dass auch für Witzhelden ein InHK erstellt werden soll“, erinnert Ulrich Braun. Jetzt sind die Bürger des Höhendorfs gefragt. Denn etwa ab Sommer wird es Versammlungen geben, bei denen die Witzheldener ihre Wünsche zur Weiterentwicklung des Dorfes einbringen können. „Nur wenn genügend Bürger aus allen Generationen und Schichten und Vereinen daran teilnehmen, ist dies Anlass für die Verwaltung und die Politik, das Projekt weiter zu verfolgen und Fördermittel für Witzhelden in Düsseldorf zu beantragen. Bei Erfolg können wir gemeinsam mehr Geld an öffentlichen Mitteln nach Witzhelden holen als in allen Jahren davor“, betont Braun. Der Vereinsvorstand und die Dorfwerkstatt haben in Verbindung mit der Politik schon einmal vorgearbeitet. Ergebnis: ein vorläufiger Themenkatalog, der von jedem Teilnehmer der Bürgertreffen dann um Ideen und Vorschläge ergänzt werden soll.

Dorfwerkstatt Noch lebenswerter und auf jeden Fall zukunftsfähig soll Witzhelden werden, wünscht sich nicht nur der VVV, sondern wohl jeder Höhendorfbewohner. 2014 entstand deshalb die Dorfwerkstatt unter Leitung des VVV. Auslöser war damals der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Sie trifft sich weiterhin unter dem Dach des VVV am ersten Mittwoch im Quartal, 19.30 Uhr im Rusticus. „So werden auch neue Ideen in den VVV getragen, sodass wir zum Beispiel bei der Stadt einen Antrag gestellt haben für mehr Parkplätze in Witzhelden, etwa am Friedhof“, ergänzt Braun.

Kontinuierliche Projekte Ulrich Braun zählt unter anderem diese auf: die Pflege eines rund 40 Kilometer langen Wegenetzes samt Waldlehrpfad mit circa 60 Bänken, ein sauberer blumengeschmückter Marktplatz, die gepflegten Blumen- und Baumkanzeln, der große Weihnachtsbaum und das Erntedank- und Heimatfest, „musikalisch jeweils als Partner die Witzheldener Sommerserenaden und die Belebung des Komponisten J.W.Wilms“, berichtet der VVV-Vorsitzende.

Zusätzliche Projekte Für 2019 hat sich der Verein unter anderem die Beleuchtung am Ortseingangssteines auf der Burscheider Straße, die bessere Vernetzung von Vereinen und Einzelinitiativen, die Verbesserung der Parkplatzsituation im Höhendorf, die Unterstützung von Leerstandsvermietung und den Erhalt der Infrastruktur durch weitere Treffen mit dem Wirtschaftsförderer der Stadt vorgenommen. „Die städtische Homepage ‚einkaufen-in-leichlingen.de´ mit einem Link auf eine Extraseite für Witzhelden allgemein und seinen individuellen Angeboten ist noch zu verbessern oder auszubauen“, merkt Braun an. Außerdem auf der Agenda des Vereinsfür die Zukunft: die Einrichtung eines Bücherschrankes und Mitgliederwerbung.

Sommerserenaden Die Termine für die Konzerte in diesem Jahr stehen fest: 28. Mai, 11. Juni, 26. Juni und 9. Juli, jeweils um 19 Uhr in der evangelischen. Kirche.