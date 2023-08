Infoabend in Leichlingen Wie Leichlinger Kindern in Afrika helfen

Aids-Waisen in Afrika klingen weit weg. Dennoch hat es sich ein Leichlinger Verein zur Aufgabe gemacht, Mädchen und Jungen in der Region Butiiti im Südwesten Ugandas zu helfen. Vor zwei Jahren wurde er auf Initiative von Pfarrer Robert Mutegeki zurück, der aus der Region stammt und im Jahr 2021 als Pfarrvikar in der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist und St. Heinrich in Leichlingen tätig war. Was genau der Engonzi Förderverein macht, stellt an diesem Freitag, 1. September, die Vorsitzende Annette Gottschalk bei einem Infoabend vor.