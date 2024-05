Mitmachen in Leichlingen Jetzt für den Kindersommer 2024 anmelden

Viele Leichlinger Vereine, Initiativen, Kinderschutzorganisationen, Künstler und engagierte Bürger sorgen Jahr für Jahr dafür, dass es auf der Wiese an der Wupper unterhalb der Feuerwache Am Wallgraben für jeden Geschmack etwas zu spielen, toben und entdecken gibt. Wer als Verein oder Institution mitmachen will, kann sich noch bis zum 21. Juni mit dem auf der städtischen Webseite www.leichlingen.info erhältlichen Anmeldebogen anmelden. Digital ausgefüllt geht dieser an melanie.herzog@leichlingen.de oder in Papierform an den Stab des Bürgermeisters im Rathaus Am Büscherhof.