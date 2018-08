Vorbereitungen für den Sengbach-Talsperrenlauf

Leichlingen Freiwillige kehrten, harkten, schnitten den Weg frei für den Talsperren-Lauf. 300 Läufer haben sich schon angemeldet.

Trotz der enormen Hitze haben sich über 20 Freiwillige am Parkplatz Sengbach-Talsperre in Leichlingen-Brachhausen eingefunden. Bewaffnet mit Besen, Harken und einer guten Portion Motivation gehen sie sofort ans Werk, um den Weg bis zur Staumauer für den Sengbach-Talsperren-Lauf vorzubereiten. „Wir haben unsere Mitglieder motiviert, den Wald aufzuräumen“, betont Margret Knigge vom Lauftreff des TV Witzhelden, der den Lauf ausrichtet. Heruntergefallene Äste wegräumen, Furchen begradigen, in den Weg ragende Zweige wegschneiden, Laub wegharken und den geteerten Abschnitt sauberfegen: Damit haben die freiwilligen Helfer reichlich zu tun, aber die Stimmung ist heiter, es wird erzählt, gescherzt, gelacht. Alle freuen sich schon auf den Sengbach-Talsperren-Lauf, der am 19. August bereits zum 43. Mal stattfindet. „Wir hoffen auf 800 bis 1000 Teilnehmer“, verrät Lauftreffleiter Bernd Munk. Aktuell haben sich bereits knapp 300 Läufer angemeldet, noch bis Montag, 13. August, Mitternacht läuft die Online-Anmeldefrist. Danach sind nur noch Nachmeldungen möglich, die eine Extragebühr kosten.