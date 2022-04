Wie in Burscheid : Leichlinger Wertstoffhof hat Karsamstag offen

Wie groß der Andrang am Leichlinger Wertstoffhof an Karsamstag sein wird, lässt sich schwer prognostizieren. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Wer die freien Tage zum Entrümpeln nutzen will oder den Garten herrichtet, kann am Samstagvormittag zu den Wertstoffhöfen in Leichlingen und Burscheid fahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Karfreitag und Ostermontag sind alle Wertstoffhöfe des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes BAV geschlossen. Karsamstag aber öffnen die Wertstoffhöfe Burscheid-Heiligeneiche und Burscheid-Hilgen. Auch in Leichlingen ist in der Walter-Frese-Straße 8 von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Das Servicetelefon des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes ist unter 0800 805 805 0 erreichbar, rund um die Uhr stehen Informationen unter www.bavweb.de bereit.

(inbo)