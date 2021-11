Gedenken zum Volkstrauertag in Leichlingen : Leichlinger gedachten der Opfer von Krieg und Gewalt

Dominik Laufs hielt eine Ansprache gegen Gewalt und Krieg. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen In Leichlingen erinnerte der stellvertretende Bürgermeister Dominik Laufs in diesem Jahr beim Volkstrauertag an die Opfer von Gewalt und Krieg und betonte die Aktualität.