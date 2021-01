Leichlingen : Vier weitere Corona-Todesfälle in der Blütenstadt

Leichlingen Alle Betroffenen seien über 80 Jahre alt und zuletzt in Altenheimen der Stadt wohnhaft gewesen. Auch in anderen Kreiskommunen stiegen die Zahlen.

Auch wer sich angesichts der Pandemie-Lage optimistisch zeigen möchte, dass „bald“ alles gut wird: Noch bestimmen Negativ-Schlagzeilen das Land – und ganz aktuell einmal mehr auch Leichlingen. Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag, 12. Januar, zwölf weitere Todesfälle im Kreis, vier davon in der Blütenstadt. Alle Personen seien über 80 Jahre alt gewesen und hätten im Altenzentrum Hasensprungmühle und in der Senioreneinrichtung Pilgerheim Weltersbach gewohnt. In Leichlingen sind damit 21 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.