Corona aktuell : Vier neue Fälle in Leichlingen - Inzidenz sinkt

Der Rheinisch-Bergische Kreis zählt derzeit mehr als 300 am Coronavirus erkrankte Menschen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Rhein-Berg/Leichlingen Zehn an Covid-19 erkrankte Personen müssen derzeit in Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt werden, eine davon an einem Beatmungsgerät.

Neuinfektionen Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind zwölf weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, zwei davon in Leichlingen.

Aktuell Infizierte 312 Personen sind aktuell infiziert; 33 davon in der Blütenstadt. Zehn Personenwerden in Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon eine Person in intensivmedizinischer Betreuung, die auch beatmet werden muss.

Infizierte seit Pandemiebeginn 12.804 (1399)

Davon gelten als genesen 12.312 (+18;1339)

Todesfälle 180 (27)

Quarantäne 452 (-7; 38)

Inzidenz 33,9

Impfungen Im Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 381255 Impfungen durchgeführt (200.719 Erstimpfungen, 180.536 Zweitimpfungen).

(afri)