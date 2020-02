Polizei und Sanitäter hatten viel zu tun : Die hässliche Seite des Karnevals

Alkohol, Krawall und Müll – der Karneval hat in Leichlingen auch unschöne Spuren hinterlassen.

Es war wie in jedem Jahr: Während die einen ausgelassen und fröhlich feierten, hielten die anderen Polizei und Sanitätsdienst auf Trab. Zudem gab es am Karnevalswochenende zahlreiche Beschwerden über Müll und „Wildpinkler“ in der Innenstadt, an der gesperrten Henley-Brücke wurde der Bauzaun eingerissen, und es gab Meldungen über Falschgeld, das unter die Leute gebracht wurde.