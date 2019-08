Angebote für alle Altersgruppen : Viel Neues in Sachen Kultur

Karne Herbig-Matthiesen geht in den Ruhestand, Kulturmanagerin Rebecca Hermann-Dunstheimer übernimmt.

Etliche Neuigkeiten bietet das Leichlinger Kulturprogramm 2019/20. Am Samstag beginnt der Verkauf des Kulturcafé-Abos im Café Strieker, am Montag der Kartenvorverkauf für alle anderen städtischen Kulturveranstaltungen im Rathaus.

Damit einher geht die erste Veränderung: Ab diesem Jahr könnten die Tickets für sämtliche Angebote bis Frühjahr 2020 bereits jetzt erworben werden und nicht mehr jeweils wenige Wochen vor einem Termin. Die nächste Neuerung schließt sich dem gleich an: Während sich die Kleinkunstfreunde bislang immer donnerstags im Kulturcafé an der Neukirchener Straße 8 trafen, finden die Veranstaltungen nun montags statt.

Erstmals wird es in diesem Jahr ein weihnachtliches Mitsingkonzert am 10. Dezember in der evangelischen Kirche in Witzhelden geben. Jan Drüke und Harald Stein singen mit den Besuchern kölsche und klassische Weihnachtslieder. Ein „normales“ Mitsingkonzert ist außerdem am 27. März geplant, der Ort steht noch nicht fest.