Am 15. Dezember In Witzhelden öffnet das neue Bürgerbüro

An zwei Tagen in der Woche wird die Bürgerbüro-Dependance künftig geöffnet haben: Donnerstags von 8 bis 12 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr können die Bürger dort alle Leistungen im Bereich des Melde-, Pass- und Ausweiswesens in Anspruch nehmen. An einer sogenannten Speed-Capture-Station können ähnlich wie im Rathaus in der Leichlinger Innenstadt biometrische Fotos für Pässe und Personalausweise gemacht werden. Donnerstags ist außerdem eine Mitarbeiterin des Standesamtes vor Ort.