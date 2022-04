Kanal mit Beton verstopft : Neukirchener Straße gesperrt

Leichlingen Der öffentliche Nahverkehr wird in dieser Zeit über die Opladener Straße und Am Wallgraben umgeleitet. Der Beton soll mit einer Höchstdruckspüldüse entfernt werden.

Die Arbeiten am Kanal auf der Neukirchener Straße in Höhe Büscherhöfen gehen am Mittwoch, 20. April, weiter. Dann wird die Fahrbahn in Richtung Innenstadt erneut voraussichtlich bis Freitag, 22. April, für weitere Baumaßnahmen gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Opladener Straße und Wallgraben. Vorvergangene Woche hatten Unbekannte größere Mengen Beton in den Abwasserkanal geschüttet. Schon vor Ostern war mit der aufwändigen Entfernung durch eine Höchstdruckspüldüse begonnen worden. Inzwischen konnte zwar einiges beseitigt werden. Es gelang aber noch nicht, die Verstopfung zu lösen. Fragen dazu beantwortet Tycho Kopperschmidt, Leiter des Städtischen Abwasserbetriebs, telefonisch unter 02175 992-500.