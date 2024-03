Unfall in Leichlingen Fahranfänger überschlägt sich mehrfach

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Donnerstag, 29. Februar, zu einem Verkehrsunfall auf dem Hohlenweg, bei dem ein 18-jähriger Fahranfänger aus Solingen von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlagen hat. Nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst wurden der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer mit leichten Verletzungen in zwei nahe gelegene Krankenhäuser gebracht, welche sie nach einer ambulanten Behandlung verlassen durften. Mehrere Zeugen gaben an, dass der 18-Jährige mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war. Er wurde deswegen auf die Gegenfahrbahn getragen und musste einem entgegenkommenden Fahrer ausweichen. Das Auto des 18-Jährigen überschlug sich und kollidierte mit einem Zaun und Metalltor. Gegen den Fahrer wird wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. Die Polizei beschlagnahmte noch vor Ort den Führerschein des Unfallverursachers. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 57.000 Euro.