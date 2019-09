WIV und Stadt : Verkaufsoffene Sonntage: Suche nach Lösungen

Über die Absage der verkaufsoffenen Sonntage zum Obstmarkt und zum Bratapfelfest 2019 durch die Stadt wurde in Leichlingen zuletzt kontrovers diskutiert. Was war der Entscheidung vorausgegangen, wie könnte es künftig weitergehen?

In der Vergangenheit hatte es bereits zahlreiche Urteile gegeben, durch die verkaufsoffene Sonntage in anderen Städten kurzfristig abgesagt werden mussten. Um Kosten für die Geschäfte und eventuelle Schadensersatzklagen gegen die Stadt zu vermeiden, wurden die diesjährigen verkaufsoffenen Sonntage in Leichlingen abgesagt.