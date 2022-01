Vereitelte Tat in Leichlingen : Hund verscheucht Einbrecher

Der oder die Täter hatten die Rollläden hochgeschoben und wollten über das Wohnzimmerfenster ins Haus gelangen. Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Leichlingen Ein Vierbeiner in Leichlingen hat in der Nacht zu Donnerstag Kriminellen einen Strich durch die Rechnung gemacht: Gegen 0.15 Uhr bellte der Hund so laut, dass eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Straße Büscherhöfen davon wach wurde.

Sie ging zu dem Tier hinunter ins Wohnzimmer und konnte gerade noch erkennen, dass der Rollladen vor dem Fenster etwa einen halben Meter hochgeschoben worden war, dann fiel er wieder hinunter. Den oder die mutmaßlichen Einbrecher konnte die Frau nicht mehr erkennen. Eine Fahndung blieb erfolglos. Hinweise zur Tat an Telefon 02202 2050.

(sug)