Förderprogramm läuft aus : Stadt vergibt zum letzten Mal Heimat-Preis

Leichlingen Das Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen wird nach fünf Jahren eingestellt. Jetzt können sich Interessenten bis zum 8. April bewerben.

In diesem Jahr können sich Vereine, Schulklassen oder Privatpersonen zum letzten Mal für den Heimat-Preis bewerben. In den vergangenen vier Jahren hatte das Land Nordrhein-Westfalen das Bewusstsein der Bevölkerung für die vielfältige Heimat unter dem Motto „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ stärken wollen. Nun läuft das Förderprogramm aus. Neben dem Heimat-Preis, dotiert mit insgesamt 5.000 Euro Preisgeld, gibt es die Möglichkeit, mit dem Heimat-Scheck 2.000 Euro für kleine heimatbezogene Ideen und Projekte zu beantragen.

Vereine und/oder Ehrenamtliche aus Leichlingen können sich seit 25. März um den diesjährigen Heimat-Preis bewerben. Im Bewerbungsbogen müssen sie dazu sechs Fragen detailliert beantworten und erläutern, warum sie den Preis erhalten sollten. Als Argumente dienen zum Beispiel Projekte, die öffentliche oder öffentlich zugängliche Orte und Plätze in Leichlingen attraktiver machen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt steigern oder die das Stadtleben beziehungsweise die Infrastruktur in Leichlingen verbessern.

Interessenten können den Bewerbungsbogen auf der Internetseite www.leichlingen.de abrufen. Außerdem wird er elektronisch an die Vereine verschickt. Die Bewerbung muss bis zum 8. April per E-Mail an heimat-preis@leichlingen.de geschickt werden. „Aus allen Bewerbungen wählt der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus in seiner Sitzung am 9. Mai die Preisträger. Die Verleihung findet dann im passenden Rahmen des diesjährigen Vereinstages am 12. Juni statt“, informiert die Stadtverwaltung.