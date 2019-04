Polizei warnt : Verdacht auf vergiftete Tierköder an Bahntrasse

Leichlingen Ein etwa 70 Jahre alter Mann soll am vergangenen Samstag vergiftete Tierköder am Rande der Blütenstadt ausgelegt haben. Dies berichtete die Polizei. In den Abendstunden soll der bisher unbekannte Senior am Samstag im Bereich Hülserweg entlang der Bahngleise in Richtung Leverkusen-Opladen unterwegs gewesen sein, und er „verteilte Fleischstücke entlang der Bahntrasse“, meldet die Behörde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Es besteht der Verdacht, dass diese Stücke vergiftet sind.“ Durch die Einsatzkräfte sei ein Teil der Fleischstücke gefunden und sichergestellt worden.

Allerdings könne es sein, dass noch weitere Fleischbrocken in dem Bereich liegen und so eine Gefahr für dort entlanglaufende Tiere, sowohl Wild als als auch Haustiere wie Hunde, darstellen, warnt die Polizei.

Der Mann, der die Stücke ausgelegt haben soll, wird als ca. 70 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß mit weißen Haare beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt eine beigebraune Hose und einem grünes Oberteil. Der Mann hatte einen Stock dabei. Die Polizei wartet nun auf die Untersuchungsergebnisse zu den sichergestellten Fleischstücken.

(LH)