Unwetter in Leichlingen : Ein Vermisster nach Hausbrand

Aus der Vogelperspektive ist eine Rauchsäule über dem Brandhaus an der vom Wasser umgebenen Neukirchener Straße erkennbar. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Bei dem Brand eines Wohnhauses an der Neukirchener Straße wurde ein Mensch verletzt, einer wird noch vermisst. Die Brücken sind wegen Einsturzgefahr gesperrt. Bürgermeister Steffes spricht angesichts der Überflutung von einer Katastrophe. Stadtverwaltung und Bürger sind in der Innenstadt telefonisch fast nicht erreichbar. Durch die Wassermassen gibt es dort ein Funkloch. Die Feuerwehr geht zurzeit (11.45 Uhr) Gas- und Benzingerüchen in der Innenstadt nach.

Unter Einsatz von Spezialfahrzeugen und einem Hubschrauber löscht die Feuerwehr noch immer ein in Brand geratenes Wohnhaus an der Neukirchener Straße. Das Haus hatte gegen drei Uhr nachts angefangen zu brennen. Da die Zufahrtsstraßen durch Flutwasser nicht passierbar waren, konnten reguläre Löschzüge nicht zum Brandort vorrücken. Daraufhin wurden zwei Spezialfahrzege mit hohem Radstand angefordert. Auch ein Löschhubschrauber kam zum Einsatz. Eine Person wurde laut Polizei verletzt, eine weitere wird noch vermisst.

Der Brand geht den Beamten zufolge möglicherweise von der Ölheizung im Keller aus. Der steht jedoch ebenso wie das Erdgeschoss des Hauses unter Wasser. „Deshalb konnte auch noch nicht der Vermisste geborgen werden, sofern er sich in dem Haus befindet“, teilt die Polizei mit.

Die komplette Leichlinger Innenstadt steht unter Wasser. Die Brücken sind wegen Einsturzgefahr gesperrt. Laut Stadtverwaltung kommt es weiterhin zu großräumigen Stromausfällen und -abschaltungen. Man kläre derzeit (11.40 Uhr) mit dem Energieversorger EVL, welche Gebiete wieder mit Strom versorgt werden können. Auch der Mobilfunkempfang in der Stadtmitte sei stark eingeschränkt.

„Bis etwa 14 Uhr wird den 84 heute Nacht Notuntergebrachten in den Grundschulen Kirchstraße (70) und Uferstraße (14) mitgeteilt, ob sie heute in ihre Wohnungen zurückkehren können.“ Bevor dies möglich sei, fahre die Freiwillige Feuerwehr die evakuierten Gebiete ab, um eine sichere Rückkehr unter ihrer Anleitung gewährleisten zu können.

„Glücklicherweise sind die beiden Altenheime am Hasensprung und Weltersbach weiterhin betriebsfähig und knapp einer größeren Krise entkommen“, teilt Stadtsprecherin Aletta Wieczorek mit.

Der Krisenstab tage in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr am Wallgraben. In enger Zusammenarbeit werde von hier aus daran gearbeitet, „möglichst schnell die kritische Infrastruktur wiederherzustellen“. Dabei unterstützen Stadt und Feuerwehr vor Ort Tag und Nacht die Polizei sowie die Hilfsorganisationen Technisches Hilfswerk (THW), Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und Deutsches Rotes Kreuz (DRK).

Der Bauhof übernimmt zudem die aus Sicherheitsgründen erfolgten Brückensperrungen. Lediglich die Brücke an der Opladener Straße bleibe in der Innenstadt derzeit geöffnet.

„Den Gas- und Benzingerüchen in der Stadt gehen derzeit EVL und Freiwillige Feuerwehr nach.“ Die Stadt rät, zuhause zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten.

„Es ist eine absolute Katastrophe“, sagt Bürgermeister Frank Steffes. Eine solche Überflutung habe vermutlich noch kein heutiger Leichlinger erlebt. „Möglicherweise gab es so etwas Anfang des vergangenen Jahrhunderts, aber nicht die letzten Jahrzehnte. Es hat uns auch viel schlimmer getroffen als 2018.“

Das Rathaus stehe bis zur Kellerdecke unter Wasser. „Damit auch Teile des Archivs.“ Und der städtische Server, so dass die Verwaltung weder telefonisch noch online erreichbar ist.

„Und ob die Wupperbrücken nach Ablaufen der Flut noch nutzbar sind, steht auch noch nicht fest“, sagt der Stadtchef. Eine habe in der vergangenen Nacht bedenklich geschwungen. „Möglicherweise sind Risse in den Pfeilern entstanden. Das muss jetzt geprüft werden.“

Die Schäden in der ganzen Stadt seien immens. „Fast jeder hatte ja Wasser im Haus.“ Sein Haus sei ebenfalls betroffen, sagt Steffes. „Allerdings kein Vergleich zu den Schäden in der Innenstadt.“ Dort stehen neben Wohnhäusern, Geschäften und Sparkasse auch die Schulen unter Wasser - darunter die Paul-Klee-Schule, die gerade erst nach dem großen Flutschaden 2018 renoviert worden war.

Der Stadtchef weilt eigentlich im Urlaub am Titisee. „Aber wir packen jetzt alle zusammen und fahren nach Hause. So wie viele andere Leichlinger, die jetzt im Urlaub sind. Jeder hat ja Angst um Verwandte oder die Wohnung.“

Im Pilgerheim Weltersbach zeugt noch jede Menge Schlamm in der Dorfmitte von dem Unwetter. Dort hatte sich durch den über die Ufer getretenen Weltersbach ein regelrechter See gebildet. „Die DLRG musste kommen und die Menschen, die von der einen Dorfseite zur anderen wollten, mit dem Boot übersetzen“, berichtet Heimleiter Joachim Noß. In ein Haus sei Wasser gelaufen. „Und leider hat es unseren Bibelgarten erwischt. Das Wasser hat dort die Wege weggespült.“ Mittlerweile fließe der Weltersbach zwar noch hoch, aber normal in seinem Bett.